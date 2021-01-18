ВИДЕО. Не дождалась стука в дверь. Свитолину не позвали на тренировку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к выходу на тренировку из своего гостиничного номера в Мельбурне.
«Когда тебя наконец-то позвали на тренировку.
P.S. Меня хоть и не позвали, но я, как минимум, отработала свои ускорения», – подписала видео теннисистка.
Отметим, что теннисистов известили о том, чтобы они были готовы выходить на тренировку после стука в дверь.
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Источник — Instagram
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Відзначимо, що тенісистів сповістили про те, щоб вони були готові виходити на тренування після стуку в двері.
Чи це сьогодні неактуально?
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Відзначимо, що тенісистів сповістили про те, щоб вони були готові виходити на тренування після стуку в двері.
Чи це сьогодні неактуально?
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