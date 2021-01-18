ВИДЕО. Не дождалась стука в дверь. Свитолину не позвали на тренировку

Украинка полностью собралась, но в итоге осталась в номере

  • 18.01.2021 12:00
  • 1366 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Не дождалась стука в дверь. Свитолину не позвали на тренировку
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к выходу на тренировку из своего гостиничного номера в Мельбурне.
 
«Когда тебя наконец-то позвали на тренировку.
 
P.S. Меня хоть и не позвали, но я, как минимум, отработала свои ускорения», – подписала видео теннисистка.
 
Отметим, что теннисистов известили о том, чтобы они были готовы выходить на тренировку после стука в дверь. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.01.2021 13:05
    0
    Це коли є WhatsApp, Viber, email
    -
    Відзначимо, що тенісистів сповістили про те, щоб вони були готові виходити на тренування після стуку в двері.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.01.2021 13:04
    0
    А чи є дослідження про наслідки масового психозу, який створюють ЗМІ?
    Чи це сьогодні неактуально?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.01.2021 12:59
    +1
    dudigo78, 18.01.2021 12:55
    це тобі так здається, бо тут на сайті пишуть лише про Світоліну. Я підписаний на багатьох тенісисток, і всі вони практично щогодинно викладають щось в стрічці чи сторіс.
    Саме так.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 18.01.2021 12:55
    +2
    vizuals, 18.01.2021 12:15
    Якщо б проводили турнір ТБШ по Інстраграму - Світоліна була б неодноразовою чемпіонкою
    це тобі так здається, бо тут на сайті пишуть лише про Світоліну. Я підписаний на багатьох тенісисток, і всі вони практично щогодинно викладають щось в стрічці чи сторіс.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.01.2021 12:15
    -2
    Якщо б проводили турнір ТБШ по Інстраграму - Світоліна була б неодноразовою чемпіонкою
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 18.01.2021 12:55
    +2
    vizuals, 18.01.2021 12:15
    Якщо б проводили турнір ТБШ по Інстраграму - Світоліна була б неодноразовою чемпіонкою
    це тобі так здається, бо тут на сайті пишуть лише про Світоліну. Я підписаний на багатьох тенісисток, і всі вони практично щогодинно викладають щось в стрічці чи сторіс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.01.2021 12:59
    +1
    dudigo78, 18.01.2021 12:55
    це тобі так здається, бо тут на сайті пишуть лише про Світоліну. Я підписаний на багатьох тенісисток, і всі вони практично щогодинно викладають щось в стрічці чи сторіс.
    Саме так.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.01.2021 13:05
    0
    Це коли є WhatsApp, Viber, email
    -
    Відзначимо, що тенісистів сповістили про те, щоб вони були готові виходити на тренування після стуку в двері.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.01.2021 13:04
    0
    А чи є дослідження про наслідки масового психозу, який створюють ЗМІ?
    Чи це сьогодні неактуально?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности