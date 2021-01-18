ВИДЕО. Не дождалась стука в дверь. Свитолину не позвали на тренировку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как готовилась к выходу на тренировку из своего гостиничного номера в Мельбурне.



«Когда тебя наконец-то позвали на тренировку.



P.S. Меня хоть и не позвали, но я, как минимум, отработала свои ускорения», – подписала видео теннисистка.



Отметим, что теннисистов известили о том, чтобы они были готовы выходить на тренировку после стука в дверь.