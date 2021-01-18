Рейтинг ATP. Ваншельбойм поднялся на 74 позиции

В первой десятке обошлось без изменений

  • 18.01.2021 09:46
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Рейтинг ATP. Ваншельбойм поднялся на 74 позиции
© Инстаграм Эрика Ваншельбойма

Мужчины на старте сезона успели сыграть два турнира категории ATP Tour 250. Поляк Хуберт Хуркач стал победителем соревнований в Делрей-Бич (США), австралиец Алекс де Минаур оказался сильнее всех в Анталье.
 
Хуркач благодаря этому успеху вернулся в топ-30 и теперь занимает 29-е место. К обновлению личного рекорда осталось подняться всего на две строчки. Де Минаур остался на 23-м месте, сохранив звание первой ракетки своей страны. В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то наибольшего прогресса добился Эрик Ваншельбойм, который выиграл второй турнир ITF в карьере. Это позволило ему подняться сразу на 74 позиции. У остальных изменения незначительные.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В Чемпионскую гонку до Australian Open пока заглядывать не будем.

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Источник — Sport.ua

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