ФОТО. Костюк показала, чем занимается на карантине

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк была отправлена на двухнедельный карантин перед стартом турнира в Австралии. У одного из пассажиров специального рейса, которым летела Марта, был диагностирован коронавирус.
«Доставка свежих фруктов», — написала Марта, комментируя фото из номера отеля.
Вместе с Костюк на карантин были отправлены еще 23 теннисиста.
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Источник — Instagram
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