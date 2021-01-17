ФОТО. Костюк показала, чем занимается на карантине

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк была отправлена на двухнедельный карантин перед стартом турнира в Австралии. У одного из пассажиров специального рейса, которым летела Марта, был диагностирован коронавирус.

«Доставка свежих фруктов», — написала Марта, комментируя фото из номера отеля.

Вместе с Костюк на карантин были отправлены еще 23 теннисиста.