Стало известно, из-за кого Марта Костюк проведет две недели на карантине

Тренер Бьянки Андрееску Сильвен Брюно признался, что сдал положительный тест на коронавирус по приезде в Мельбурн.



По словам канадца, он соблюдал все протоколы безопасности, включая время, проведенное в ОАЭ, а его тест менее чем за 72 часа до вылета из Абу-Даби был отрицательным. Брюно не чувствовал никаких симптомов и не знает, где мог подцепить вирус.



«Грустно осознавать, какие последствия ждут тех, кто вместе со мной летел этим рейсом. Все остальные в моей команде получили отрицательные тесты, поэтому надеюсь, что остальные неудобства будут минимальными», – написал Сильвен в твиттере.



Из-за позитивного теста Брюно 23 участника Australian Open (в том числе и украинка Марта Костюк) не смогут тренироваться следующие две недели, находясь в отеле на карантине.

С Андрееску во время второй недели подготовки должна была тренироваться Марта Костюк.