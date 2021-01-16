Стало известно, из-за кого Марта Костюк проведет две недели на карантине

Положительный тест на коронавирус сдал тренер Бьянки Андрееску

  • 16.01.2021 19:58
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Стало известно, из-за кого Марта Костюк проведет две недели на карантине
© WTA. Сильвен Брюно и Марта Костюк

Тренер Бьянки Андрееску Сильвен Брюно признался, что сдал положительный тест на коронавирус по приезде в Мельбурн. 
 
По словам канадца, он соблюдал все протоколы безопасности, включая время, проведенное в ОАЭ, а его тест менее чем за 72 часа до вылета из Абу-Даби был отрицательным. Брюно не чувствовал никаких симптомов и не знает, где мог подцепить вирус.
 
«Грустно осознавать, какие последствия ждут тех, кто вместе со мной летел этим рейсом. Все остальные в моей команде получили отрицательные тесты, поэтому надеюсь, что остальные неудобства будут минимальными», – написал Сильвен в твиттере.
 
Из-за позитивного теста Брюно 23 участника Australian Open (в том числе и украинка Марта Костюк) не смогут тренироваться следующие две недели, находясь в отеле на карантине.

С Андрееску во время второй недели подготовки должна была тренироваться Марта Костюк. 

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Источник — Twitter

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