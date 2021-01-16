Марта КОСТЮК: «Было бы честно, чтобы другие игроки тоже пошли на карантин»

Третья ракетка Украины – о неприятном начале подготовки к Australian Open

  • 16.01.2021 14:48
  • 802 просмотра
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Было бы честно, чтобы другие игроки тоже пошли на карантин»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала новость о том, что ее отправляют на двухнедельный карантин из-за позитивного теста на коронавирус на ее рейсе из Абу-Даби.
 
Согласно протоколу безопасности в Австралии из-за пандемии коронавируса все приезжие должны проходить двухнедельный карантин, но участники Australian Open получили исключение в виде 5 часов в день, которые можно провести за пределами номеров (2 часа - тренировка на корте, 2 часа - занятия фитнесом, 1 час - чтобы поесть).
 
«Мы не можем бороться за то, чтобы нас выпустили. На это никогда не пойдет правительство. Мы можем сказать свою точку зрения, например, чтобы другие игроки тоже пошли на карантин, чтобы не было такой нечестной ситуации, когда мы остаемся на карантине, а остальные могут тренироваться. Но эта инициатива должна исходить как раз от этих игроков, а не от нас. Мне кажется, что на других рейсах еще возможны позитивные тесты. На данный момент лично я еще не получила результат своего теста и знаю, что многие другие теннисисты с этого рейса тоже ждут свои результаты.
 
Если они оставляют нас на карантине, то у нас должны быть тогда более комфортные условия. Например, у нас тут не очень хороший wi-fi, у некоторых я знаю, что его вообще нет. Во-первых, и так просидеть так весь карантин, это какая-то пытка, а во-вторых, мы не сможем чисто физически позвонить нашим тренерам по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере. Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велосипед, который можно было изначально попросить. Я этого не сделала тогда, потому что не рассчитывала, что буду все время сидеть в номере, и он был мне не нужен.
 
Когда мы выйдем из карантина, организаторам стоит дать нам приоритет на тренировки перед первым турниром. Чтобы у нас было больше возможности подготовиться, хотя, конечно, все понимают, что за пару дней сделать это будет практически невозможно. И потом тоже поставить нас самыми последними в расписании. Я понимаю, конечно, что это все очень сложно организовать, потому что здесь очень большое количество правил и им трудно за всем уследить», – сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.01.2021 15:42
    0
    Еб....ые
    Марта держись
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.01.2021 15:42
    0
    Еб....ые
    Марта держись
    Ссылка
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