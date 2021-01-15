ITF: Ястремская может оспорить наказание и вернуться в игру

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что украинка Даяна Ястремская остается под действием предварительной дисквалификации за употребление допинга.
В четверг теннисистка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры, однако ITF уточнила, что сейчас Ястремская играть не может.
Однако все еще имеет право и время оспорить дисквалификацию, и если докажет свою правоту. то сразу же получит возможность вернуться к выступлениям.
Ястремская все еще значится в заявочном листе Australian Open, который стартует 8-го февраля.
Источник — ITF
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