ITF: Ястремская может оспорить наказание и вернуться в игру

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что украинка Даяна Ястремская остается под действием предварительной дисквалификации за употребление допинга.

В четверг теннисистка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры, однако ITF уточнила, что сейчас Ястремская играть не может.

Однако все еще имеет право и время оспорить дисквалификацию, и если докажет свою правоту. то сразу же получит возможность вернуться к выступлениям.

Ястремская все еще значится в заявочном листе Australian Open, который стартует 8-го февраля.