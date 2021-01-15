ITF: Ястремская может оспорить наказание и вернуться в игру

Даяна отправилась в Австралию

  • 15.01.2021 13:05
  • 1184 просмотра
  • 5 комментариев
ITF: Ястремская может оспорить наказание и вернуться в игру
© БТУ

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что украинка Даяна Ястремская остается под действием предварительной дисквалификации за употребление допинга.

В четверг теннисистка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры, однако ITF уточнила, что сейчас Ястремская играть не может.

Однако все еще имеет право и время оспорить дисквалификацию, и если докажет свою правоту. то сразу же получит возможность вернуться к выступлениям.

Ястремская все еще значится в заявочном листе Australian Open, который стартует 8-го февраля.

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Источник — ITF

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 15.01.2021 13:45
    +1
    Бажаю Даяні довести свою невинність і вдало виступити на Australian Open.
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    Timur24
    online
      Timur24, 15.01.2021 13:43
    +1
    пусть расскажет как попал в организм допинг, ну или парню тормозу спасибо скажет. верим, что все будет хорошо
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    axylinam
    online
      axylinam, 15.01.2021 13:22
    -2
    Начнёт доказывать и срок дисквалификации удвоят
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 15.01.2021 13:21
    0
    Сути- сути.)до-що.)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 15.01.2021 13:20
    0
    Вадим,до там сути з Даяною?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 15.01.2021 13:45
    +1
    Бажаю Даяні довести свою невинність і вдало виступити на Australian Open.
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 15.01.2021 13:43
    +1
    пусть расскажет как попал в организм допинг, ну или парню тормозу спасибо скажет. верим, что все будет хорошо
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 15.01.2021 13:21
    0
    Сути- сути.)до-що.)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 15.01.2021 13:20
    0
    Вадим,до там сути з Даяною?
    Ссылка
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