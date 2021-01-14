Несмотря на допинг. Ястремская отправилась в Австралию

Стало известно, что украинская теннисистка Даяна Ястремская специальным рейсом вместе с участницами Australian Open вылетела в Мельбурн.

Появилось видео, на котором Даяна находится в самолете с другими теннисистками.

При этом ранее Ястремскую отстранили от соревнований из-за подозрения на допинг. Не исключено, что украинка отправилась в Австралию помогать другим как спарринг-партнер.

Или же рассчитывает, что до старта Australian Open в феврале ситуация с допинговым делом решится.

Ранее Ястремская заявилась на турниры WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля), Australian Open (8-21 февраля) и WTA 250 в Мельбурне (15-21 февраля).

