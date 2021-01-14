Несмотря на допинг. Ястремская отправилась в Австралию

Возможно, будет помогать в спаррингах

  • 14.01.2021 15:08
  • 2001 просмотр
  • 2 комментария
Несмотря на допинг. Ястремская отправилась в Австралию
© Jimmie48 Photography

Стало известно, что украинская теннисистка Даяна Ястремская специальным рейсом вместе с участницами Australian Open вылетела в Мельбурн.

Появилось видео, на котором Даяна находится в самолете с другими теннисистками.

При этом ранее Ястремскую отстранили от соревнований из-за подозрения на допинг. Не исключено, что украинка отправилась в Австралию помогать другим как спарринг-партнер.

Или же рассчитывает, что до старта Australian Open в феврале ситуация с допинговым делом решится.

Ранее Ястремская заявилась на турниры WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля), Australian Open (8-21 февраля) и WTA 250 в Мельбурне (15-21 февраля).
 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 14.01.2021 16:21
    0
    Було б добре, аби справа все ж вирішилась на користь Даяни!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.01.2021 15:35
    +1
    песенку споет в кабаку для спортсменов
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.01.2021 15:35
    +1
    песенку споет в кабаку для спортсменов
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 14.01.2021 16:21
    0
    Було б добре, аби справа все ж вирішилась на користь Даяни!
    Ссылка
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