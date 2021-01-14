Хуркач выиграл турнир ATP, не встретив ни одного соперника из топ-100

Поляк не проиграл в Делрей-Бич ни одного сета

  • 14.01.2021 07:32
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Хуркач выиграл турнир ATP, не встретив ни одного соперника из топ-100
© ATP. Хуберт Хуркач

Хуберт Хуркач стал победителем турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США), став первым поляком, которому удалось выиграть данные соревнования.

В матче за титул 35-я ракетка мира обыграл американца Себастьяна Корду (№119 ATP).
 
Делрей-Бич. Финал
Хуберт Хуркач (Польша, 4) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 6:3
 
Отметим, что Хуркач выиграл второй титул ATP в карьере. На пути к титулу у него не было ни одного соперника из первой сотни мирового рейтинга.
 
Ранее турнир в Анталье выиграл Алекс де Минаур.

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Источник — Sport.ua

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