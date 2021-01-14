Хуркач выиграл турнир ATP, не встретив ни одного соперника из топ-100

Хуберт Хуркач стал победителем турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США), став первым поляком, которому удалось выиграть данные соревнования.
В матче за титул 35-я ракетка мира обыграл американца Себастьяна Корду (№119 ATP).
Делрей-Бич. Финал
Хуберт Хуркач (Польша, 4) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 6:3
Отметим, что Хуркач выиграл второй титул ATP в карьере. На пути к титулу у него не было ни одного соперника из первой сотни мирового рейтинга.
Ранее турнир в Анталье выиграл Алекс де Минаур.
Источник — Sport.ua
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