Хуркач выиграл турнир ATP, не встретив ни одного соперника из топ-100

Хуберт Хуркач стал победителем турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США), став первым поляком, которому удалось выиграть данные соревнования.

В матче за титул 35-я ракетка мира обыграл американца Себастьяна Корду (№119 ATP).



Делрей-Бич. Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 4) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 6:3



Отметим, что Хуркач выиграл второй титул ATP в карьере. На пути к титулу у него не было ни одного соперника из первой сотни мирового рейтинга.



Ранее турнир в Анталье выиграл Алекс де Минаур.