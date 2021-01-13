7 минут. Австралиец выиграл турнир ATP в Анталье на отказе соперника

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (4) стал победителем турнира ATP 250 в Анталье (Турция).
В матче за титул представитель Казахстана Александр Бублик отказался от продолжения борьбы в третьем гейме первого сета из-за повреждения голеностопа.
Анталья. Финал
Алекс де Минаур (Австралия, 4) - Александр Бублик (Казахстан, 8) – 2:0 (отказ)
Отметим, что теннисисты провели на корте всего 7 минут.
Де Минаур выиграл четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua
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