7 минут. Австралиец выиграл турнир ATP в Анталье на отказе соперника

Оппонент Алекса де Минаура снялся после двух сыгранных геймов

  • 13.01.2021 14:45
  • 342 просмотра
  • 0 комментариев
7 минут. Австралиец выиграл турнир ATP в Анталье на отказе соперника
© ATP. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (4) стал победителем турнира ATP 250 в Анталье (Турция). 
 
В матче за титул представитель Казахстана Александр Бублик отказался от продолжения борьбы в третьем гейме первого сета из-за повреждения голеностопа. 
 
Анталья. Финал
Алекс де Минаур (Австралия, 4) - Александр Бублик (Казахстан, 8) – 2:0 (отказ)
 
Отметим, что теннисисты провели на корте всего 7 минут.
 
Де Минаур выиграл четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности