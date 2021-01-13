7 минут. Австралиец выиграл турнир ATP в Анталье на отказе соперника

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (4) стал победителем турнира ATP 250 в Анталье (Турция).



В матче за титул представитель Казахстана Александр Бублик отказался от продолжения борьбы в третьем гейме первого сета из-за повреждения голеностопа.



Анталья. Финал

Алекс де Минаур (Австралия, 4) - Александр Бублик (Казахстан, 8) – 2:0 (отказ)



Отметим, что теннисисты провели на корте всего 7 минут.



Де Минаур выиграл четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде.