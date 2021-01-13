ФОТО. Марта Костюк в купальнике отдыхает после турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка набирается сил перед новыми соревнованиями

  • 13.01.2021 18:17
  • 2784 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Марта Костюк в купальнике отдыхает после турнира в Абу-Даби
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№99 WTA) отдыхает после выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

«Снова работаю над выравниванием линии загара... Продолжение следует», — прокомментировала Марта фото в купальнике.

В полуфинале турнира в Абу-Даби Костюк в двух сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (6:7(8), 4:6).

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    A.V.
    online
      A.V., 13.01.2021 19:04
    +2
    Марточко - ти гарнюська! Так тримати в новому році!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.01.2021 19:00
    +2
    Марта, твой принц уже идет.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 13.01.2021 18:43
    -2
    Є ще краще від Бадоси
    https://www.facebook.com/andyzma/videos/2488375764798836/?__tn__=,O-R
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 13.01.2021 19:04
    +2
    Марточко - ти гарнюська! Так тримати в новому році!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.01.2021 19:00
    +2
    Марта, твой принц уже идет.
    Ссылка
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