ФОТО. Марта Костюк в купальнике отдыхает после турнира в Абу-Даби

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№99 WTA) отдыхает после выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
«Снова работаю над выравниванием линии загара... Продолжение следует», — прокомментировала Марта фото в купальнике.
В полуфинале турнира в Абу-Даби Костюк в двух сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (6:7(8), 4:6).
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