ФОТО. Несемся в Австралию. Стаховский неимоверно рад выходу в основу AO

Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал в пост в инстаграме после прохождения квалификации Australian Open.



«Несемся в Австралию», – написал украинец, который до этого пять раз не смог пройти сито отборочного турнира, а попадал в основу только по рейтингу.



Отметим, что отборочный турнир у мужчин в этом году проходил в Дохе (Катар). Победители квалификации и шесть лаки-лузеров полетят в Мельбурн.