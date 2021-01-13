ФОТО. Несемся в Австралию. Стаховский неимоверно рад выходу в основу AO

Украинский теннисист впервые в карьере прошел сито квалификации австралийского мейджора

  • 13.01.2021 15:23
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ФОТО. Несемся в Австралию. Стаховский неимоверно рад выходу в основу AO
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал в пост в инстаграме после прохождения квалификации Australian Open.
 
«Несемся в Австралию», – написал украинец, который до этого пять раз не смог пройти сито отборочного турнира, а попадал в основу только по рейтингу.
 
Отметим, что отборочный турнир у мужчин в этом году проходил в Дохе (Катар). Победители квалификации и шесть лаки-лузеров полетят в Мельбурн.

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Источник — Instagram

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