МАРЧЕНКО: «Проделал огромный объем работы, но результат не проявился»

Украинский теннисист – о поражении в первом раунде квалификации Australian Open

  • 13.01.2021 13:59
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МАРЧЕНКО: «Проделал огромный объем работы, но результат не проявился»
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал поражение на старте отборочного этапа Australian Open.
 
- За два дня до начала матча начало болеть колено, но к самому поединку удалось его привести в относительно нормальное состояние. Тем обиднее проиграть, ведь покрытие и мячи в Дохе мне очень подходили.
 
- Проблема с коленом – старая болячка или нагрузка в начале сезона?
- Нагрузка плюс полное отсутствие каких-либо восстановительных процедур в Дохе. Массажисты и физио появились только за день до начала матча. И то – в таком урезанном варианте, даже не сравнимом с теми условиями, которыми обладаю дома. Мои терапевты по разным причинам не смогли приехать.
 
- В чем видишь причины поражения?
- Не знаю почему, но играл хуже, чем на тренировках и вообще некомфортно себя чувствовал во время поединка – я всегда плохо начинаю после длительных пауз. Отсутствие болбоев и игра при искусственном освещении – факторы, которые сработали не в мою пользу. Плюс подача не приносила столько очков, на сколько рассчитывал.
 
Первый сет должен были забирать при 6:5. В тот момент я был психологически сильнее соперника, но он парой удачных ударов сумел его затащить в свою пользу. На тай-брейке я уже задергался... Проделал огромный объем работы в межсезонке, но, к сожалению, в квалификации АО результат не проявился.
 
- В ближайших планах есть конкретика?
- Возьму пару дней отдыха – надо отойти от печального для меня квала. В Стамбул я не заявлялся в квалификацию, а в основу, скорее всего, не попаду. Впрочем, в Европе достаточно вариантов для турниров. Куда буду попадать, туда и поеду.

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Источник — XSport

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