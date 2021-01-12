Кудерметова рассказала, за счет чего обыграла Костюк

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби.



«Сегодня был очень непростой матч. Думаю, мы обе немного нервничали. Было очень тяжело, но я старалась сохранять концентрацию до конца.



Думаю, у меня немного больше опыта, чем у Марты. Она очень юная, ей 18. По-моему, сегодня ключевую роль сыграло то, что у меня действительно чуть больше опыта, чем у нее», – сказала российская теннисистка.



В финале Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.