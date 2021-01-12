Кудерметова рассказала, за счет чего обыграла Костюк

Российская теннисистка – о главной причине победы над украинкой

  • 12.01.2021 19:59
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Кудерметова рассказала, за счет чего обыграла Костюк
© Jimmie48 Photography. Вероника Кудерметова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби.
 
«Сегодня был очень непростой матч. Думаю, мы обе немного нервничали. Было очень тяжело, но я старалась сохранять концентрацию до конца.
 
Думаю, у меня немного больше опыта, чем у Марты. Она очень юная, ей 18. По-моему, сегодня ключевую роль сыграло то, что у меня действительно чуть больше опыта, чем у нее», – сказала российская теннисистка.
 
В финале Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. 

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Источник — WTA

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