Марта КОСТЮК: «Невероятная первая неделя. Эмоции и классные матчи»

Несмотря на поражение в полуфинале турнира в Абу-Даби, украинская теннисистка Марта Костюк довольна тем, как начался 2021 год.

«Невероятная первая неделя сезона получилась в Абу-Даби. Наполнена эмоциями и классными матчами. Не могла желать лучшего старта перед тем, как отправиться в Мельбурн на Australian Open», - написала Костюк в соцсетях.

В четверг Марта отправится в Австралию, где нужно будет проходить карантин.

