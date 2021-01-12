Марта КОСТЮК: «Невероятная первая неделя. Эмоции и классные матчи»

Украинка довольна началом сезона, несмотря на вылет в полуфинале

  • 12.01.2021 16:32
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Марта КОСТЮК: «Невероятная первая неделя. Эмоции и классные матчи»
© wtatennis.com

Несмотря на поражение в полуфинале турнира в Абу-Даби, украинская теннисистка Марта Костюк довольна тем, как начался 2021 год.

«Невероятная первая неделя сезона получилась в Абу-Даби. Наполнена эмоциями и классными матчами. Не могла желать лучшего старта перед тем, как отправиться в Мельбурн на Australian Open», - написала Костюк в соцсетях.

В четверг Марта отправится в Австралию, где нужно будет проходить карантин.
 

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Источник — Sport.ua

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