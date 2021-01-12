Калинина проиграла лидеру посева в квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В полуфинале отбора 23-летняя украинка проиграла лидеру посева Кайе Юван (Словения, №104 WTA).
Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Кайя Юван (Словения) – 2:6, 4:6
В следующем раунде Юван сразится против Изабеллы Шрамковой из Словакии (№203 WTA).
Ранее полуфинальный матч квалификации проиграла Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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