КОСТЮК: «Раньше не могла понять, в чем мое преимущество перед другими»

Украинская теннисистка – о своих козырях в игре

  • 11.01.2021 13:10
  • 795 просмотров
  • 0 комментариев
КОСТЮК: «Раньше не могла понять, в чем мое преимущество перед другими»
© Jimmie48 Photography. Марта КОСТЮК

Третья ракетка Украины Марта Костюк призналась, из-за каких проблем ранее не достигала результата.  
 
«Раньше я думала, что играла хорошо, но не могла понять, в чем мое преимущество перед другими теннисистками. Это было моей проблемой. Например, у Каролины Плишковой отличная подача, Коко Гауф очень хорошо бегает и хорошо подает. У многих игроков есть свои сильные стороны. 
 
Я смотрела на себя и думала, что у меня хорошая подача, хороший прием, я могу играть у сетки, есть много чего, что я могу делать. Но я не понимала, какой у меня козырь, с которым я всегда могла бы выигрывать, который помогал бы побеждать в трудных матчах. И вот во время выступления в Абу-Даби на этой неделе я увидела некоторые моменты, которые у меня получаются лучше, чем у других. 
 
Я однозначно стала немного лучше видеть, в чем мое преимущество. И я могу этим пользоваться, я точно знаю, что могу делать с мячом, куда его направить. Верю, что это знание и победы, которые я уже оформила в Абу-Даби, помогут мне стать еще сильнее по ходу сезона и принесут мне много пользы», – сказала Костюк.
 
Читайте также: Марта КОСТЮК: «Хочу завершить год в топ-50»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности