КОСТЮК: «Раньше не могла понять, в чем мое преимущество перед другими»

Третья ракетка Украины Марта Костюк призналась, из-за каких проблем ранее не достигала результата.



«Раньше я думала, что играла хорошо, но не могла понять, в чем мое преимущество перед другими теннисистками. Это было моей проблемой. Например, у Каролины Плишковой отличная подача, Коко Гауф очень хорошо бегает и хорошо подает. У многих игроков есть свои сильные стороны.



Я смотрела на себя и думала, что у меня хорошая подача, хороший прием, я могу играть у сетки, есть много чего, что я могу делать. Но я не понимала, какой у меня козырь, с которым я всегда могла бы выигрывать, который помогал бы побеждать в трудных матчах. И вот во время выступления в Абу-Даби на этой неделе я увидела некоторые моменты, которые у меня получаются лучше, чем у других.



Я однозначно стала немного лучше видеть, в чем мое преимущество. И я могу этим пользоваться, я точно знаю, что могу делать с мячом, куда его направить. Верю, что это знание и победы, которые я уже оформила в Абу-Даби, помогут мне стать еще сильнее по ходу сезона и принесут мне много пользы», – сказала Костюк.



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