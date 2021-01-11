Марта КОСТЮК: «Хочу завершить год в топ-50»

Украинская теннисистка – о ближайших целях

  • 11.01.2021 10:59
  • 705 просмотров
  • 4 комментария
Марта КОСТЮК: «Хочу завершить год в топ-50»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) рассказала о целях на сезон-2021.
 
«Хочу завершить год в топ-50 и считаю, что можно даже лучше. У моей мамы более высокие цели, но мы придерживаемся топ-50 (смеется).
 
Я думаю, что зайти в полусотню лучших – очень реальная цель. Это не окажет на меня такого давления, как постановка более высоких целей. Хочу подниматься постепенно. Я не хочу спешить и не хочу сильно давить на себя, как три года назад, когда я играла в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису. Не смогла с этим справиться, всего этого было слишком много.
 
Так что я думаю, что зайти в топ-50 реально, и верю, что достигну этой цели к концу года», – сказала Костюк.

Ранее Марта вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    donPedro
    online
      donPedro, 11.01.2021 12:30
    0
    рожеві мрії ))
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 11.01.2021 11:47
    +2
    Похвальное желание. Это стимул для прогресса.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 11:45
    +2
    Ну, топ 50 в этом году точно от неё не уйдёт, если без травм и без психологических расстройств)). Но мне кажется, что планомерный прогресс как-то не вяжется с её характером. Ожидаю от неё яркого взрыва. Может, на её любимом АО?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 11.01.2021 11:14
    0
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 11.01.2021 11:47
    +2
    Похвальное желание. Это стимул для прогресса.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 11:45
    +2
    Ну, топ 50 в этом году точно от неё не уйдёт, если без травм и без психологических расстройств)). Но мне кажется, что планомерный прогресс как-то не вяжется с её характером. Ожидаю от неё яркого взрыва. Может, на её любимом АО?
    Ссылка
    donPedro
    online
      donPedro, 11.01.2021 12:30
    0
    рожеві мрії ))
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 11.01.2021 11:14
    0
    Ссылка
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