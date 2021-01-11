Марта КОСТЮК: «Хочу завершить год в топ-50»

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) рассказала о целях на сезон-2021.



«Хочу завершить год в топ-50 и считаю, что можно даже лучше. У моей мамы более высокие цели, но мы придерживаемся топ-50 (смеется).



Я думаю, что зайти в полусотню лучших – очень реальная цель. Это не окажет на меня такого давления, как постановка более высоких целей. Хочу подниматься постепенно. Я не хочу спешить и не хочу сильно давить на себя, как три года назад, когда я играла в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису. Не смогла с этим справиться, всего этого было слишком много.



Так что я думаю, что зайти в топ-50 реально, и верю, что достигну этой цели к концу года», – сказала Костюк.

Ранее Марта вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби.