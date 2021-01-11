Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Организация в Дубае на очень низком уровне»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала про условия для участниц отборочного этапа Открытого чемпионата Австралии, который в этом году проходит на кортах в ОАЭ.



«Хоть я и не из тех игроков, которые постоянно жалуются на что-то, скажу честно, что как для квалификации мэйджора, организация здесь на очень низком уровне. Сама комната в отеле хорошая, но здесь живут другие люди, то есть это не отель только для игроков. Есть только одно место, где можно поесть, в меню очень маленький выбор. Например, у меня есть свои некоторые проблемы и я не могу кушать все, что есть в меню, но даже за оплату мне не хотят готовить то, что я прошу. Нужно сильно попросить, так уж завуалировать, чтобы выбить для себя возможность поесть на улице.



У нас нет места, где можно было бы отдохнуть на свежем воздухе, спокойно посидеть и почитать. На улице есть только зона для разминки, но и там игроки занимаются, а на крышу, где можно был бы спокойно почитать, нам ходить нельзя. Это и грустно, и смешно одновременно. От того, что ты постоянно сидишь внутри и никуда не выходишь, реально болит голова. В спортзале нет тренажеров, ты можешь проводить только кардиотренировки, есть велосипеды и беговые дорожки. То есть, если ты хочешь позаниматься с весом или выполнить фитнес-программу, которую тебе дал тренер, то это сделать невозможно.



Еще сегодня мы играли свой матч без линейных судей, потому что они не успели получить результаты своих тестов на коронавирус. Рефери нас предупредил, что он будет стараться делать всю работу и не ошибаться. Но все равно это непривычно, как для квалификации турнира Большого Шлема. Первые два дня вообще все игроки сидели в своих номерах и ждали тестов. Что-то случилось с лабораторией, так что в первый день отменили все: не было ни массажей, ничего, потому что все ждали результатов. Потренироваться на корте самостоятельно, чтобы ни с кем его не делить, это тоже проблематично. Тем не менее я играю свой турнир, как будет, так будет, но все же таковы факты», – сказала Завацкая.

Катарина выиграла первый матч и завтра сыграет в полуфинале.