Сергей СТАХОВСКИЙ: «Играть без болбоев совсем не весело»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о победе над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом в рамках первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).



В следующем раунде украинец сразится с Джейсоном Кублером из Австралии.



- Сергей, насколько остался доволен собственной игрой в непростом стартовом матче?

- Доволен был до счета 5:3 в мою пользу в первом сете. Не скажу, что я провалил подачу, он меня просто снес: получил три виннера, а при 30:40 я подал двойную. Далее снова проиграл свою подачу при 5:5. Неустойчивый теннис вышел. Подавать у меня уверенно не получалось, надо посмотреть процент первой, но по ощущениям он невысокий (66% – прим.).



В целом, тактически я сыграл правильно. В отдельных моментах не хватило агрессии, но объяснение простое – первый матч в году, присутствовала определенная скованность.



- Эмоциональный спич соперника, когда ты брейканул и сделал 5:3 в первом сете, был адресован тебе или имел абстрактный посыл?

- Наверняка не могу сказать, но речь вроде как шла о моих успешных обводках в самый неподходящий для него момент. Все нормально, парень он эмоциональный. Хотя и сам попадал обводящими очень даже ничего.



- Та обводка не стала ли в итоге знаковым моментом матча?

- Думаю, она имела определенный вес, как и успешный для меня тай-брейк. Во втором сете все шло вровень, только я добрался до брейка раньше соперника. Рад, что удалось удержать свою подачу при 5:4 во втором. У него было три брейкбола... Проигрывать второй раз подачу, подавая на сет, – не совсем хорошо для личного психологического состояния.



- Какие ощущения играть без болбоев?

- Меняется ритм, в важных моментах попросту сбивает. Особенно, когда неудачно подаешь и тебе надо идти забирать мяч. Или ты подал, а он принял в сетку и пошел в прогулочном стиле за мячом. Словом, без болбоев совсем не весело.



- Далее на пути Джейсон Кублер, обыгравший Мэттью Эбдена. Что знаешь об экс-первой ракетке мира среди юниоров?

- Никогда с ним ранее не встречался. Знаю, что он немало намучился в борьбе с травмами, в частности с коленом. Крепкий теннисист, хорошо чувствует себя на харде, но «австрал» не дома, а это уже хорошо. У меня есть день для восстановления, телу нужно прийти в себя, чтобы вернуться в игровой тонус. Как я говорил, первый матч в сезоне имеет свои особенности.