ФОТО. Ракицкий и Селезнев вместе! Фото, заряженное, чтобы кормить семью

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился со старыми друзьями.

На фото, опубликованном в Instagram, Ракицкий на фоне многозначительной картины позирует с другим экс-игроком сборной Украины Евгением Селезневым, который ныне играет за клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки.

Судя по всему, Ракицкий подарил Селезневу свою футболку «Зенита», где защитник выступает под 44-м номером. Евгений Селезнев в один из периодов карьеры играл за «Кубань» из Краснодара и имел прозвище Царь.

Фотография сделана на фоне картины, на которой Селезнев изображен в образе римского императора. В свое время ему подарили ее фанаты «Днепра». Тогда Евгений порадовался: «Видели картину? Я сам был в шоке. Как у Пшонки. С короной. Вот как меня любят в «Днепре»!

«Заехал к царьку», – подписал новое фото Ярослав. Евгений ответил: «Брат в гости подъехал! Рад был видеть! Никогда не сдавайтесь».

ПроФутбол шутливо написал: «Фото, заряженное на то, чтобы кормить семью».