ФОТО. Ракицкий и Селезнев вместе! Фото, заряженное, чтобы кормить семью

Защитник «Зенита» посетил Киев, где встретился со старыми друзьями

  • 10.01.2021 22:17
  • 6717 просмотров
  • 50 комментариев
ФОТО. Ракицкий и Селезнев вместе! Фото, заряженное, чтобы кормить семью
© Instagram. Ярослав Ракицкий и Евгений Селезнев

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился со старыми друзьями.

На фото, опубликованном в Instagram, Ракицкий на фоне многозначительной картины позирует с другим экс-игроком сборной Украины Евгением Селезневым, который ныне играет за клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки.

Судя по всему, Ракицкий подарил Селезневу свою футболку «Зенита», где защитник выступает под 44-м номером. Евгений Селезнев в один из периодов карьеры играл за «Кубань» из Краснодара и имел прозвище Царь.

Фотография сделана на фоне картины, на которой Селезнев изображен в образе римского императора. В свое время ему подарили ее фанаты «Днепра». Тогда Евгений порадовался: «Видели картину? Я сам был в шоке. Как у Пшонки. С короной. Вот как меня любят в «Днепре»!

«Заехал к царьку», – подписал новое фото Ярослав. Евгений ответил: «Брат в гости подъехал! Рад был видеть! Никогда не сдавайтесь».

ПроФутбол шутливо написал: «Фото, заряженное на то, чтобы кормить семью».

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Источник — Instagram

(31 голос)

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Комментарии
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:53
    0
    avk2307, 10.01.2021 23:49
    Чтобы понимал откуда восточная барселона получилась
    Да ты прям и правда тупой откуда вас там берут в ботоферму дырявую прям из дурки?или вы такими д..билами по жизни являетесь
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:49
    0
    avk2307, 10.01.2021 23:48
    пока не запустили тебе скида на ночь посмотреть:
    https://www.youtube.com/watch?v=R8uYvL93AVo
    Даже не Динамо
    Чтобы понимал откуда восточная барселона получилась
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:48
    0
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:38
    Окей передам , ты бот дынамовский тупой знаешь всю тв программу каналов Шахтёр и каналов футбол ,вот рассказал лучше бы с целофани когда запустится каннал дынамо г@@вно тв ,и первая передача доброе утро с несенюком
    пока не запустили тебе скида на ночь посмотреть:
    https://www.youtube.com/watch?v=R8uYvL93AVo
    Даже не Динамо
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:38
    -3
    avk2307, 10.01.2021 23:30
    Давай. Царю привет и Императору тоже ....
    Окей передам , ты бот дынамовский тупой знаешь всю тв программу каналов Шахтёр и каналов футбол ,вот рассказал лучше бы с целофани когда запустится каннал дынамо г@@вно тв ,и первая передача доброе утро с несенюком
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 10.01.2021 23:31
    -1
    Циганик типу пожартував! Тобто яка передача,такі й жарти!
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:31
    -5
    JekFunny, 10.01.2021 23:15
    Ты запятые ставишь , так же как в тебя таджики члены суют - беспорядочно и спонтанно?
    Целофани что там несенюк новые методички выдал?,или ты плохо обтбеливал дыру по старым работаешь? ,сколько там Ты писал две штуки тебе пплатиит он мало конечно для такого д..бильного бота как ты
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:30
    +2
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:28
    Ты реально больной бот тупой,,так ещё и скучный бот ,тебе об одном ты мне о его интерьвию которых много ,если любишь читать интерьвью игроков шахтёра читай или смотреть канал шахтёра или Футболы смотри,мне пох...только если ты это делаешь не прикидывайся тупым ботом динамовской дыры,,и на рассказывай что тебе по х..на шахту на каналы Ахметова а сам знаешь их телепрограмму на неделю вперёд ,ты реально тупой дятел ,и тебе ещё раз повторю царь унижал дынамо в шахте играя и сейчас продолжает унижать в селе даже играя ...а теперь нах убогое создание ты ту ........
    Давай. Царю привет и Императору тоже ....
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:28
    -7
    avk2307, 10.01.2021 23:17
    Второй раз тебя унизил за твои непроверенные и от фонаря писульки.
    Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
    А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
    Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
    Или в опере не учат?
    Ты реально больной бот тупой,,так ещё и скучный бот ,тебе об одном ты мне о его интерьвию которых много ,если любишь читать интерьвью игроков шахтёра читай или смотреть канал шахтёра или Футболы смотри,мне пох...только если ты это делаешь не прикидывайся тупым ботом динамовской дыры,,и на рассказывай что тебе по х..на шахту на каналы Ахметова а сам знаешь их телепрограмму на неделю вперёд ,ты реально тупой дятел ,и тебе ещё раз повторю царь унижал дынамо в шахте играя и сейчас продолжает унижать в селе даже играя ...а теперь нах убогое создание ты ту ........
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 10.01.2021 23:26
    +5
    avk2307, 10.01.2021 23:17
    Второй раз тебя унизил за твои непроверенные и от фонаря писульки.
    Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
    А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
    Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
    Или в опере не учат?
    Он в больничке, но не признаётся в какой, Павлик морозов, мля)
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 10.01.2021 23:26
    +1
    Профутбол красавцы
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 10.01.2021 23:25
    +3
    ну, все логічно...через 2-3 роки приїде догравати до засухи....чи ще до якогось промосковського власника))..
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.01.2021 23:23
    +1
    А максик знатный мазохист
    Ссылка
    ua-goahead
      ua-goahead, 10.01.2021 23:21
    +5
    о майн гот! і кормілєц зробив собі фотку в пшонка-стайл
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 10.01.2021 23:18
    +7
    А на кормильце не Милин ли часом халат?))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:17
    +2
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:13
    Слышь ты где то видел кусок интервью дятел ,где он про фонсеку говорил и тут сказки лепишь,за фонсеку и Ракицкого продали и за Палкина,это тоже плохо было..,,,и Мне пох он столько всего на говорил за всё время,,Он унижал вас в шахте сколько лет в Днепре и мне пох что он там когда то сказал ......я знаю что вы Мирчу который нам нее нужен Уже был всё выжал с себя его поперрлии с шахты а вы секонд хенд взяли...так даже на игроков деньги не выделяются и вам ......полная....Ж.......па будет
    Второй раз тебя унизил за твои непроверенные и от фонаря писульки.
    Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
    А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
    Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
    Или в опере не учат?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 10.01.2021 23:15
    +1
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:13
    Слышь ты где то видел кусок интервью дятел ,где он про фонсеку говорил и тут сказки лепишь,за фонсеку и Ракицкого продали и за Палкина,это тоже плохо было..,,,и Мне пох он столько всего на говорил за всё время,,Он унижал вас в шахте сколько лет в Днепре и мне пох что он там когда то сказал ......я знаю что вы Мирчу который нам нее нужен Уже был всё выжал с себя его поперрлии с шахты а вы секонд хенд взяли...так даже на игроков деньги не выделяются и вам ......полная....Ж.......па будет
    Ты запятые ставишь , так же как в тебя таджики члены суют - беспорядочно и спонтанно?
    Ссылка
    maverik
      maverik, 10.01.2021 23:14
    +6
    А где Толян ? В очереди за футболкой ?
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:13
    -11
    avk2307, 10.01.2021 23:06
    Так перед тем как писать что то о унижении читай смотри и потом только рожай свой пост неук
    Слышь ты где то видел кусок интервью дятел ,где он про фонсеку говорил и тут сказки лепишь,за фонсеку и Ракицкого продали и за Палкина,это тоже плохо было..,,,и Мне пох он столько всего на говорил за всё время,,Он унижал вас в шахте сколько лет в Днепре и мне пох что он там когда то сказал ......я знаю что вы Мирчу который нам нее нужен Уже был всё выжал с себя его поперрлии с шахты а вы секонд хенд взяли...так даже на игроков деньги не выделяются и вам ......полная....Ж.......па будет
    Ссылка
    maverik
      maverik, 10.01.2021 23:12
    +4
    Отцы-кормильцы !!! Так вот вы какие...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:06
    +6
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:03
    Мне пох..что он там наговорил он всегда говорит что думает .....что Фонсека не туда не сюда всё возможно,луческу с теми игроками остановился на одном уровне пришёл Фонсека сейчас Каштру ....а тогда подбор был сильнейший последний год у Луческу .......а там что он всегда в сердце с Донбассом унижает дыру дынамовскую даже сейчас в этом возрасте и в селе это правда....
    Так перед тем как писать что то о унижении читай смотри и потом только рожай свой пост неук
    Ссылка
    Max30
      Max30, 10.01.2021 22:20
    +20
    Картина на стене,этим всё сказано)))
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 10.01.2021 22:25
    +18
    Лавры Пшонки покоя не дают)
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 10.01.2021 22:35
    +15
    судячи з фото позаду селезньов навіть не розрізняє царя і імператора. Напевно, сепар подарував селезню футболку з номером який дорівнює IQ 'царька'.
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 10.01.2021 22:39
    +13
    Кормільци
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.01.2021 22:40
    +12
    Как хорошо, что это поколение футболёров уже отходит.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 10.01.2021 22:37
    +11
    Це він какацапам позиви свої гібридні посилає, урод?! Чи двоє???
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 10.01.2021 22:42
    +9
    Сепарня !
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 10.01.2021 23:03
    +8
    Чудотворное фото , им можно кормить нуждающихся, и отжимать телефоны в подворотнях
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 10.01.2021 23:18
    +7
    А на кормильце не Милин ли часом халат?))
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 10.01.2021 23:00
    +7
    два дебила - это сила!
    Ссылка
    maverik
      maverik, 10.01.2021 23:14
    +6
    А где Толян ? В очереди за футболкой ?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 23:06
    +6
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 23:03
    Мне пох..что он там наговорил он всегда говорит что думает .....что Фонсека не туда не сюда всё возможно,луческу с теми игроками остановился на одном уровне пришёл Фонсека сейчас Каштру ....а тогда подбор был сильнейший последний год у Луческу .......а там что он всегда в сердце с Донбассом унижает дыру дынамовскую даже сейчас в этом возрасте и в селе это правда....
    Так перед тем как писать что то о унижении читай смотри и потом только рожай свой пост неук
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 10.01.2021 22:28
    +6
    Оакицкий судя суди по лицу уже с кем-то попизд$%#ся))
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 10.01.2021 23:26
    +5
    avk2307, 10.01.2021 23:17
    Второй раз тебя унизил за твои непроверенные и от фонаря писульки.
    Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
    А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
    Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
    Или в опере не учат?
    Он в больничке, но не признаётся в какой, Павлик морозов, мля)
    Ссылка
    ua-goahead
      ua-goahead, 10.01.2021 23:21
    +5
    о майн гот! і кормілєц зробив собі фотку в пшонка-стайл
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 22:48
    +5
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 22:32
    Ну он в Киеве не родился ,и унижает дыру динамовскую играя даже в колоссе с села
    Ты интервью Селезнева глянь и пойми кого он унижает и кого уважает
    Прозреешь
    Ссылка
    maverik
      maverik, 10.01.2021 23:12
    +4
    Отцы-кормильцы !!! Так вот вы какие...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 10.01.2021 23:25
    +3
    ну, все логічно...через 2-3 роки приїде догравати до засухи....чи ще до якогось промосковського власника))..
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.01.2021 23:02
    +3
    Эти двое вряд-ли знают, что такое налоги и помощь людям, которые защищают страну от расейцев. Печалька
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 10.01.2021 22:41
    +3
    До речі, вчора писятник був ще цілим. На завтра буде симетрія, і мабуть, у обох братів-п...здобатів
    Ссылка
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