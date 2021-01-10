ФОТО. Ракицкий и Селезнев вместе! Фото, заряженное, чтобы кормить семью

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился со старыми друзьями.
На фото, опубликованном в Instagram, Ракицкий на фоне многозначительной картины позирует с другим экс-игроком сборной Украины Евгением Селезневым, который ныне играет за клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки.
Судя по всему, Ракицкий подарил Селезневу свою футболку «Зенита», где защитник выступает под 44-м номером. Евгений Селезнев в один из периодов карьеры играл за «Кубань» из Краснодара и имел прозвище Царь.
Фотография сделана на фоне картины, на которой Селезнев изображен в образе римского императора. В свое время ему подарили ее фанаты «Днепра». Тогда Евгений порадовался: «Видели картину? Я сам был в шоке. Как у Пшонки. С короной. Вот как меня любят в «Днепре»!
«Заехал к царьку», – подписал новое фото Ярослав. Евгений ответил: «Брат в гости подъехал! Рад был видеть! Никогда не сдавайтесь».
ПроФутбол шутливо написал: «Фото, заряженное на то, чтобы кормить семью».
Источник — Instagram
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https://www.youtube.com/watch?v=R8uYvL93AVo
Даже не Динамо
https://www.youtube.com/watch?v=R8uYvL93AVo
Даже не Динамо
Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
Или в опере не учат?
Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
Или в опере не учат?
Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
Или в опере не учат?
Повторюсь: это интервью игрока, котрый ты написал, что нас унижает .
А от тебя как всегда никаких аргументов , только свое тупое мнение.
Хоть раз бы от тебя увидеть аргументацию.
Или в опере не учат?
Прозреешь
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