ФОТО. Ракицкий приехал в Киев

Защитник «Зенита» встретился с украинскими футболистами

  • 10.01.2021 14:57
  • 7323 просмотра
  • 36 комментариев
ФОТО. Ракицкий приехал в Киев
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился с полузащитником «Шахтера» Виктором Коваленко, защитником «Олимпика» Иваном Зотько и другими.

«С легендами», — прокомментировал Зотько фото из киевского футбольного манежа.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го года. В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(34 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 10.01.2021 16:15
    +2
    Серж Михайлович, 10.01.2021 15:36
    Ракицкий очень сильный защитник
    Плохо что покинул УПЛ
    Это такая шутка юмора, да?
    Про сильного защитника?
    Сильный удар и в былые времена не плохая дальняя передача, ещё не означает, что этот игрок сильный защитник.
    Защитники должны обладать набором других сильных качеств, коих у Ракитского и в лучшие его годы никогда не было.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:14
    +1
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:10
    Шпрот тебе несенюк алкаш часто Разрешает аккаунты менять
    Придурошный, как ты относишься к тому, что у Ахметова забрали права на показ Еврокубков и теперь будем смотреть ЛЧ И ЛЕ на нормальном портале?
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 10.01.2021 16:13
    +2
    Игрок дырка , через него всегда мячи забиваются. Кроме длинного пасса ни чего не может. И то пасс через раз проходит.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:10
    -2
    pavelka, 10.01.2021 16:05
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    Шпрот тебе несенюк алкаш часто Разрешает аккаунты менять
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:07
    -3
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:06
    А у тебя в приюте есть много шпрот
    Мегого
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:06
    -3
    pavelka, 10.01.2021 16:05
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    А у тебя в приюте есть много шпрот
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 16:06
    +1
    pavelka, 10.01.2021 16:05
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    Да.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:06
    -6
    pavelka, 10.01.2021 16:04
    Почему ты не на Росии? Россия лучше Польши?
    Точно шпрот иди на..х...гоняй на чорноволиху
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:05
    0
    Trasher311987, 10.01.2021 16:04
    А тем временем мегого вышвырнул нафиг из своего контента все каналы Ахметова
    Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:04
    +4
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:03
    Походу тебя в ауеле держали ,причём все люди к власти,Пиз.....уй в Польшу раком клубнику собирай Прыгун,все мозги пропрыгал
    Почему ты не на Росии? Россия лучше Польши?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 16:04
    +3
    А тем временем мегого вышвырнул нафиг из своего контента все каналы Ахметова
    Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:03
    -5
    pavelka, 10.01.2021 15:58
    На Росии людей нет, там фашисты
    Походу тебя в ауеле держали ,причём все люди к власти,Пиз.....уй в Польшу раком клубнику собирай Прыгун,все мозги пропрыгал
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:03
    0
    Tellur, 10.01.2021 16:01
    Это ты, парубий? Фашисты зародились в Италии 1921 года и запрещали тирольцам пользоваться немецким языком. Тебе это известно? Пиши ещё...
    То, что сейчас творит параша, их весь цивилизованный мир ненавидит и называет фашистами. Оккупации, доппинг, нищета - это россия
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 16:01
    -4
    pavelka, 10.01.2021 15:58
    На Росии людей нет, там фашисты
    Это ты, парубий? Фашисты зародились в Италии 1921 года и запрещали тирольцам пользоваться немецким языком. Тебе это известно? Пиши ещё...
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 15:58
    +6
    Tellur, 10.01.2021 15:55
    В Киев-Сити на 2 млн жителей меньше, чем в Питере.)
    На Росии людей нет, там фашисты
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 15:55
    -10
    pavelka, 10.01.2021 15:43
    В цивилизации побывает, после кацапстана
    В Киев-Сити на 2 млн жителей меньше, чем в Питере.)
    Ссылка
    -alex-
      -alex-, 10.01.2021 15:54
    -3
    Иван Панин, 10.01.2021 15:39
    Никогда этот чмошник не был лучшим, у цыгана, да но не в Украине.
    Был и ты это знаешь)
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 15:53
    -6
    Серж Михайлович, 10.01.2021 15:36
    Ракицкий очень сильный защитник
    Плохо что покинул УПЛ
    У него отец в Питере живёт с давних времён. И хз в каком он состоянии здоровья. Потому то Питер, а не Москва...
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 10.01.2021 15:45
    0
    с кормильцами
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 15:43
    +6
    В цивилизации побывает, после кацапстана
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 10.01.2021 15:33
    +10
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 15:19
    Ну пусть плачет может играть станет лучше ,но ракицкий лучший защитник Украины и это факт
    Можливо колись і був кращим, але точно не зараз. На мій погляд, з ЦЗ зараз кращий Матвієнко. Потенційно дуже сильний Забарний.
    Ссылка
    Иван Панин
      Иван Панин, 10.01.2021 15:39
    +8
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 15:08
    Что тут такого лучший защитник Украины приехал в столицу к друзьям
    Никогда этот чмошник не был лучшим, у цыгана, да но не в Украине.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 10.01.2021 15:15
    +7
    О рожа, как у зека
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 15:58
    +6
    Tellur, 10.01.2021 15:55
    В Киев-Сити на 2 млн жителей меньше, чем в Питере.)
    На Росии людей нет, там фашисты
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 15:43
    +6
    В цивилизации побывает, после кацапстана
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 15:03
    +5
    Ёкарный Бабай, 10.01.2021 15:02
    Пока срач не начался, никто не хочет выйти?
    По моему логично, его друг и агент в Киеве живёт.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:04
    +4
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:03
    Походу тебя в ауеле держали ,причём все люди к власти,Пиз.....уй в Польшу раком клубнику собирай Прыгун,все мозги пропрыгал
    Почему ты не на Росии? Россия лучше Польши?
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 10.01.2021 15:19
    +4
    І що, без ліхтарика? Не вірю?! До якого місця ця новина тоді?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 16:04
    +3
    А тем временем мегого вышвырнул нафиг из своего контента все каналы Ахметова
    Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.01.2021 16:15
    +2
    Серж Михайлович, 10.01.2021 15:36
    Ракицкий очень сильный защитник
    Плохо что покинул УПЛ
    Это такая шутка юмора, да?
    Про сильного защитника?
    Сильный удар и в былые времена не плохая дальняя передача, ещё не означает, что этот игрок сильный защитник.
    Защитники должны обладать набором других сильных качеств, коих у Ракитского и в лучшие его годы никогда не было.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 10.01.2021 16:13
    +2
    Игрок дырка , через него всегда мячи забиваются. Кроме длинного пасса ни чего не может. И то пасс через раз проходит.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 15:06
    +2
    ... і в чому "спортивність" цієї новини? ...давайте вже краще фотки Морозючки чи Сєдан! ...невже недалекий кац@пюра самий достойний уваги? (особливо, коли мова про його приватне життя, а не про голи чи матчі)!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:14
    +1
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 16:10
    Шпрот тебе несенюк алкаш часто Разрешает аккаунты менять
    Придурошный, как ты относишься к тому, что у Ахметова забрали права на показ Еврокубков и теперь будем смотреть ЛЧ И ЛЕ на нормальном портале?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 16:06
    +1
    pavelka, 10.01.2021 16:05
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    Да.
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 15:04
    +1
    Усик же не приехал. О чём ты будешь срачиться?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 15:04
    +1
    Неужели приехал с заданием переманить Коваленко в Зенит
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:05
    0
    Trasher311987, 10.01.2021 16:04
    А тем временем мегого вышвырнул нафиг из своего контента все каналы Ахметова
    Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
    И Еврокубки забрали у Ахметова. Со следующего сезона все матчи Еврокубков - НА МЕГОГО
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 10.01.2021 16:03
    0
    Tellur, 10.01.2021 16:01
    Это ты, парубий? Фашисты зародились в Италии 1921 года и запрещали тирольцам пользоваться немецким языком. Тебе это известно? Пиши ещё...
    То, что сейчас творит параша, их весь цивилизованный мир ненавидит и называет фашистами. Оккупации, доппинг, нищета - это россия
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 10.01.2021 15:45
    0
    с кормильцами
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.01.2021 15:02
    0
    Пока срач не начался, никто не хочет выйти?
    Ссылка
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