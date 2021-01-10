ФОТО. Ракицкий приехал в Киев

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился с полузащитником «Шахтера» Виктором Коваленко, защитником «Олимпика» Иваном Зотько и другими.

«С легендами», — прокомментировал Зотько фото из киевского футбольного манежа.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го года. В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.