ФОТО. Ракицкий приехал в Киев

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился с полузащитником «Шахтера» Виктором Коваленко, защитником «Олимпика» Иваном Зотько и другими.
«С легендами», — прокомментировал Зотько фото из киевского футбольного манежа.
Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го года. В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Плохо что покинул УПЛ
Про сильного защитника?
Сильный удар и в былые времена не плохая дальняя передача, ещё не означает, что этот игрок сильный защитник.
Защитники должны обладать набором других сильных качеств, коих у Ракитского и в лучшие его годы никогда не было.
Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
Плохо что покинул УПЛ
Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
Плохо что покинул УПЛ
Про сильного защитника?
Сильный удар и в былые времена не плохая дальняя передача, ещё не означает, что этот игрок сильный защитник.
Защитники должны обладать набором других сильных качеств, коих у Ракитского и в лучшие его годы никогда не было.
Походу у нас появился сильный игрок на медиа рынке.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.