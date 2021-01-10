Почему не за Динамо. Соль выстрелил дублем за Тенерифе

Испанский форвард принес команде три очка

  • 10.01.2021 21:07
  • 4149 просмотров
  • 14 комментариев
Почему не за Динамо. Соль выстрелил дублем за Тенерифе
© twitter

В матче 21-туро чемпионата Испании (Сегунда) Тенерифе на своем поле разгромил Картахену со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отличился форвард хозяев Фран Соль. Кроме того, на его счету голевая передача.

Соль, который принадлежит киевскому Динамо, отличился уже пять раз в Сегунде в 17 матчах. За Динамо в Премьер-Лиге он провел 17 матчей и забил 2 мяча.

Тенерифе идет на 16-м месте, а лидирует Эспаньол.

 Соль перешел в Тенерифе в октябре.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 10.01.2021 22:12
    -1
    shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.

    АК ахахахаха очень смешно ,
    Но то такое, а зачем тебе новый аккаунт ? Вроде ж ENGoY ещё час назад был ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 10.01.2021 22:11
    -1
    Они все равно его не купят , так это это условие активируется лишь при выходе в Примеру , а это Тенерифе не светит
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.01.2021 21:56
    0
    Соль продали, теперь нужно Перец купить
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 21:39
    -1
    Что он могла соль для ванны в дынамо,так быть личным писарем сурка писать мемуары как проигрывали селу.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.01.2021 21:38
    0
    "Так это ж, бл..., совсем другой турнир!" (с)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 21:37
    +7
    shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.
    Че так кротом несет? Или мне показалось ? Вы последнее время много себе авансов выписываете
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:25
    -1
    Aleks04, 10.01.2021 21:21
    Лечись...
    зайди на трансфермаркет, посмотри стоимость команд середняков и аустайдеров, потом вернись сюда и скажи что ты тупой хам
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:23
    -9
    Aleks04, 10.01.2021 21:21
    Лечись...
    лечится тебе надо, нацик.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:22
    -6
    за девятнадцать матчей пять голов, я думал будет хуже.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.01.2021 21:21
    -9
    В той Сегунде даже Зозуля когда-то забивал голы
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.01.2021 21:21
    +4
    shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.
    Лечись...
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    -6
    Анатолій Чорнобук, 10.01.2021 21:19
    Бо він гравець класу сегунди...
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:19
    -4
    Соль, который принадлежит киевскому Динамо, отличился уже пять раз в Сегунде
    --
    а можно озвучить количество сыгранных матчей?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.01.2021 21:19
    +4
    Бо він гравець класу сегунди...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 21:37
    +7
    shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.
    Че так кротом несет? Или мне показалось ? Вы последнее время много себе авансов выписываете
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.01.2021 21:21
    +4
    shprotbrevno, 10.01.2021 21:20
    упл не выше классом, если не брать в расчёт Шахтёр.
    Лечись...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.01.2021 21:19
    +4
    Бо він гравець класу сегунди...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.01.2021 21:56
    0
    Соль продали, теперь нужно Перец купить
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.01.2021 21:38
    0
    "Так это ж, бл..., совсем другой турнир!" (с)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности