Почему не за Динамо. Соль выстрелил дублем за Тенерифе

В матче 21-туро чемпионата Испании (Сегунда) Тенерифе на своем поле разгромил Картахену со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отличился форвард хозяев Фран Соль. Кроме того, на его счету голевая передача.
Соль, который принадлежит киевскому Динамо, отличился уже пять раз в Сегунде в 17 матчах. За Динамо в Премьер-Лиге он провел 17 матчей и забил 2 мяча.
Тенерифе идет на 16-м месте, а лидирует Эспаньол.
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Источник — Sport.ua
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АК ахахахаха очень смешно ,
Но то такое, а зачем тебе новый аккаунт ? Вроде ж ENGoY ещё час назад был ?
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а можно озвучить количество сыгранных матчей?
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