Почему не за Динамо. Соль выстрелил дублем за Тенерифе

В матче 21-туро чемпионата Испании (Сегунда) Тенерифе на своем поле разгромил Картахену со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отличился форвард хозяев Фран Соль. Кроме того, на его счету голевая передача.

Соль, который принадлежит киевскому Динамо, отличился уже пять раз в Сегунде в 17 матчах. За Динамо в Премьер-Лиге он провел 17 матчей и забил 2 мяча.

Тенерифе идет на 16-м месте, а лидирует Эспаньол.

Соль перешел в Тенерифе в октябре.