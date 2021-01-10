Никто из основы зимой не уйдет! Гент не хочет отпускать Яремчука

Наставник «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал возможность трансфера

  • 10.01.2021 21:55
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Никто из основы зимой не уйдет! Гент не хочет отпускать Яремчука
© belgiumsoccer.be. Хейн Ванхазебрук

Наставник «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал возможность трансфера украинского форварда Романа Яремчука в зимнее межсезонье:

«Обычно те игроки, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Футболисты, которые слишком мало играют, могут иметь варианты для отъезда. Но из железных игроков основы зимой не уйдет никто».

Ранее сообщалось, что «Гент» просит за Романа 20–25 миллионов евро, хотя веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яремчука в 11 млн евро.

У Яремчука контракт действует до лета 2023 года. Бельгийцы имели конкретные предложения о трансфере украинца, но клуб ответил отказом. Роман в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии провел 15 матчей и забил 9 голов.

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Источник — Belgiumsoccer.be

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 10.01.2021 22:19
    0
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    turist86
    online
      turist86, 10.01.2021 22:19
    0
    ціну набивають
    Ссылка
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