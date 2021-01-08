Источник: Гент хочет выручить 20–25 млн евро за трансфер Яремчука

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 11 млн евро

  • 08.01.2021 22:19
  • 774 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Гент хочет выручить 20–25 млн евро за трансфер Яремчука
© ФК Гент. Роман Яремчук

Бельгийский «Гент» не намерен продавать 25-летнего форварда Романа Яремчука в нынешнее трансферное окно.

«Гент» просит за Романа 20–25 миллионов евро, информирует журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яремчука в 11 млн евро.

У Яремчука контракт действует до лета 2023 года. Бельгийцы имели конкретные предложения о трансфере украинца, но клуб ответил отказом.

Яремчук в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии провел 15 матчей и забил 9 голов.

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:51
    +1
    Пускай Милану за 35 предложат
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 22:46
    0
    никому он не нужен, за те деньги что за него хочет выручить Гент.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 22:45
    0
    да да, за Яремчука уже спешат подписать чек на 20–25 млн евро
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.01.2021 22:31
    +1
    Бельгийский «Гент» не ХОЧЕТ продавать, да и всё- 20-25 млн. никто сейчас тратить не будет. Может оно и к лучшему.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:51
    +1
    Пускай Милану за 35 предложат
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.01.2021 22:31
    +1
    Бельгийский «Гент» не ХОЧЕТ продавать, да и всё- 20-25 млн. никто сейчас тратить не будет. Может оно и к лучшему.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 22:46
    0
    никому он не нужен, за те деньги что за него хочет выручить Гент.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 22:45
    0
    да да, за Яремчука уже спешат подписать чек на 20–25 млн евро
    Ссылка
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