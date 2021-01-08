Источник: Гент хочет выручить 20–25 млн евро за трансфер Яремчука

Бельгийский «Гент» не намерен продавать 25-летнего форварда Романа Яремчука в нынешнее трансферное окно.
«Гент» просит за Романа 20–25 миллионов евро, информирует журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яремчука в 11 млн евро.
У Яремчука контракт действует до лета 2023 года. Бельгийцы имели конкретные предложения о трансфере украинца, но клуб ответил отказом.
Яремчук в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии провел 15 матчей и забил 9 голов.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.