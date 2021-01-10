Ангелина Калинина – Пемра Озген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 января, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году пройдет в Дубае.



На старте отбора украинка сразится с Пемрой Озген (Турция, №212 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №5. Начало матча в 08:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Кайи Юван (№104 WTA) или Сторм Сандерс из Австралии (№283 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ