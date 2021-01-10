Аякс - ПСВ - 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле сыграл вничью с ПСВ - 2:2.
Аякс – ПСВ 2:2
Голы: 0:1 – 2 Захави, 0:2 – 21 Захави, 1:2 – 40 Промес, 2:2 – 65 Антони.
Аякс – Онана, Блинд, Мазрауи (Ренсх, 80), Схюрс, Тальяфико, Антони, Классен, Промес (Кудус, 79), Гравенберх, Тадич, Лабьяд (Аллер, 46).
ПСВ – Мвого, Тезе, Боскальи, Макс, Думфрис, Ихаттарен (Гутьеррес, 81), Росарио, Сангаре, Гакпо (Томас, 68), Захави (Мадуэке, 82), Мален (Мауро Жуниор, 76).
«Аякс» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ (34) занимает второе место.
Источник — Sport.ua
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А арбитр, так то отдельная тема. У Монзуль бы свисток поломался.)
Наш коментила орёт про красную, а судья даже устного предупреждения не делает. Мяч коснулся руки, ну и фиг с ним. И тд... Наши бы игроки открыли рот и ждали чего то. А эти возле штанги умудряются обводки начинать.
Ну а голы все видят.
А арбитр, так то отдельная тема. У Монзуль бы свисток поломался.)
Наш коментила орёт про красную, а судья даже устного предупреждения не делает. Мяч коснулся руки, ну и фиг с ним. И тд... Наши бы игроки открыли рот и ждали чего то. А эти возле штанги умудряются обводки начинать.
Ну а голы все видят.
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