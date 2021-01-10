Швед всемогущий. Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии Мехелен на своем поле уверенно обыграл Антверпен со счетом 3:0. Украинец Марьян Швед принял участие в этом поединке, выйдя на замену при счете 3:0 - на 72-й минуте встречи

Мехелен одержал свою третью победу подряд, и во всех этих матчах Швед принял участие. До этого он не играл 8 матчей и его собирались отчислить из команды.

Коуч Мехелена: «Поставил Шведа на место, ситуация выходила из-под контроля»

Турнирная таблица чемпионата Бельгии