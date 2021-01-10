Швед всемогущий. Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд

Тренер стал больше доверят нашему игроку

  • 10.01.2021 19:05
  • 1103 просмотра
  • 1 комментарий
Швед всемогущий. Мехелен с украинцем выиграл третий матч подряд
© twitter

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии Мехелен на своем поле уверенно обыграл Антверпен со счетом 3:0. Украинец Марьян Швед принял участие в этом поединке, выйдя на замену при счете 3:0 - на 72-й минуте встречи

Мехелен одержал свою третью победу подряд, и во всех этих матчах Швед принял участие. До этого он не играл 8 матчей и его собирались отчислить из команды.

Коуч Мехелена: «Поставил Шведа на место, ситуация выходила из-под контроля»

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 19:16
    +1
    Вийшов вже при рахунку 3-0, а заголовок - ніби хет-трік забив
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 19:16
    +1
    Вийшов вже при рахунку 3-0, а заголовок - ніби хет-трік забив
    Ссылка
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