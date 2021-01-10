Мирча ЛУЧЕСКУ: «На первой тренировке у меня было всего 8 игроков»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о периоде работы в киевском клубе.
«Это был хороший период, учитывая то, как мы начинали. На первой тренировке у меня было всего 8 игроков. Это был период карантина, когда они мало тренировались и многие были травмированы. Было тяжело.
К счастью, нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Это вызвало у игроков большой энтузиазм и дополнительную мотивацию. К сожалению, осенью мы потеряли 15 футболистов и изменили расстановку игроков. Мы подключили молодых футболистов, но все закончилось хорошо. Нельзя сказать, что для нас этот сезон не был хорошим, но посмотрим, что будет весной», – сказал Луческу.
«Динамо» завершило первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опередив «Шахтер» на одно очко.
Источник — Prosport.ro
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