Мирча ЛУЧЕСКУ: «На первой тренировке у меня было всего 8 игроков»

Главный тренер «Динамо» – о вызовах, который он получил в киевском клубе

  • 10.01.2021 17:53
  • 4248 просмотров
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «На первой тренировке у меня было всего 8 игроков»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о периоде работы в киевском клубе.
 
«Это был хороший период, учитывая то, как мы начинали. На первой тренировке у меня было всего 8 игроков. Это был период карантина, когда они мало тренировались и многие были травмированы. Было тяжело.
 
К счастью, нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Это вызвало у игроков большой энтузиазм и дополнительную мотивацию. К сожалению, осенью мы потеряли 15 футболистов и изменили расстановку игроков. Мы подключили молодых футболистов, но все закончилось хорошо. Нельзя сказать, что для нас этот сезон не был хорошим, но посмотрим, что будет весной», – сказал Луческу.

«Динамо» завершило первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опередив «Шахтер» на одно очко.  

Ранее стал известен размер зарплаты Луческу в «Динамо».

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Источник — Prosport.ro

(18 голосов)

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Комментарии
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 19:03
    -4
    8 это хорошо,когда бревен полная команда на тренировке не одно полотенце мокрое не помагает
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.01.2021 18:41
    -3
    Ему бы книжки писать, драмы
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    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 18:23
    -2
    можна з молодіжки залучити було...
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 10.01.2021 18:04
    -1
    На первой тренировке у 8 игроков было одно престарелое мокрое полотенце...
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.01.2021 17:59
    -2
    Тю
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