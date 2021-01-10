Илья Марченко – Киммер Коппеянс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого января украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) начнет борьбу в квалификации к Открытому чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).
33-летний украинец начнет турнир матчем против Киммера Коппеянса (Бельгия, №175 ATP). Встреча состоится пятым запуском после матча Хироки Мория – Дастин Браун. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель матча встретится с Артуром Де Грефом (Бельгия, №338 ATP) или Мохамедом Сафратом (Египет, №153 ATP).
Источник — Sport.ua
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