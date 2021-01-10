КАРИКАТУРА ДНЯ. Снегопад помешал Реалу выйти в лидеры Ла Лиги

Омар Момани пошутил над мадридским клубом

  • 10.01.2021 15:54
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Снегопад помешал Реалу выйти в лидеры Ла Лиги
© ФК Реал Мадрид

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над мадридским «Реалом», который пострадал от сильного снегопада, обрушившегося на Испанию.

В поединке 18-го тура чемпионата Испании, который состоялся в субботу, 9-го января, «Реал» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (0:0).

Из-за сильного снегопада «сливочные» вылетели на матч с большим опозданием. Также качество газона стадиона «Осасуны» было низким из-за снега и мороза.

«У «Реала» была возможность выйти в лидеры Ла Лиги…

«Осасуна» и снег сказали НЕТ», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

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