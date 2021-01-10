Сергей Стаховский – Бернабе Сапата Миральес. LIVE трансляция

Десятого января украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) начнет борьбу в квалификации к Открытому чемпионате Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).



35-летний украинец начнет турнир матчем против Бернабе Сапаты Миральеса (Испания, №150 ATP), которому организаторы выдали 28-й номер посева. Встреча состоится четвертым запуском после матча Филип Хоранский – Карлос Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 15:45 по Киеву.





Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель матча встретится с Меттью Эбденом (Австралия, №317 ATP) или Джейсоном Кублером (Австралия, №259 ATP).

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