Аякс отказался от покупки Эриксена

«Аякс» не намерен покупать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Как сообщает итальянская пресса, нидерландский клуб хочет вернуть футболиста, но не может позволить себе платить игроку полноценную зарплату, — она составляет 7.5 млн евро в год.

Напомним, что «Интер» не рассчитывает на Эриксена и готов отпустить его в январе. В этом сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».