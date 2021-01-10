Аякс отказался от покупки Эриксена

Нидерландский клуб отпугнула высокая зарплата футболиста

  • 10.01.2021 14:32
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Аякс отказался от покупки Эриксена
© twitter.com/Inter

«Аякс» не намерен покупать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Как сообщает итальянская пресса, нидерландский клуб хочет вернуть футболиста, но не может позволить себе платить игроку полноценную зарплату, — она составляет 7.5 млн евро в год.

Напомним, что «Интер» не рассчитывает на Эриксена и готов отпустить его в январе. В этом сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности