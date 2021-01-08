Хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».

По данным источника, такой вариант возможен, если хавбек «шпор» Деле Алли перейдет из английского клуба в ПСЖ. В трансфере 28-летнего Эриксена заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Жозе Моуриньо.

Напомним, Эриксен уже играл за «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. В этом сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Реале» или «Атлетико».