Хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».
По данным источника, такой вариант возможен, если хавбек «шпор» Деле Алли перейдет из английского клуба в ПСЖ. В трансфере 28-летнего Эриксена заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Жозе Моуриньо.
Напомним, Эриксен уже играл за «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. В этом сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Реале» или «Атлетико».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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