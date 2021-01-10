Лион подтвердил трансфер Дембеле в Атлетико

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо подтвердил информацию о том, что 24-летний французский форвард Мусса Дембеле близок к переходу в мадридский «Атлетико».

«Такая возможность есть. Мусса считает, что пришло время сменить команду, он слегка потерял мотивацию. Мы ведем переговоры с «Атлетико», я думаю, что Мусса достигнет соглашения с мадридским клубом», — отметил Жуниньо.

В текущем сезоне Дембеле провел за «Лион» 16 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт форварда с «Лионом» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 миллионов.