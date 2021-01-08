Атлетико пытается арендовать форварда Лиона

Мадридский «Атлетико» вышел на французский «Лион» с предложением об аренде 24-летнего нападающего Муссы Дембеле.
Футболист хочет продолжить карьеру в «Атлетико». Ранее Дембеле интересовался лондонский «Вест Хэм».
В текущем сезоне Дембеле провел за «Лион» 16 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт форварда с «Лионом» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 миллионов.
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Источник — L'Equipe
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