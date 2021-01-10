Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Важные три очка»

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги выездной победы над «Беневенто» (4:1) в поединке 17-го тура чемпионата Италии.
«Важные три очка. Движемся вперед», — прокомментировал Малиновский фото с матча.
Малиновский вышел на замену на 64-й минуте встречи и отметился результативной передачей на Муриэля.
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