Выздоровел от коронавируса. Абу Ханна присоединился к Заре на сборах

22-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна полностью выздоровел после перенесенного коронавируса, сдал отрицательный тест на COVID-19 и после этого присоединился к команде в Турции в субботу вечером.
Игрок в хорошем настроении и уже включился в тренировочный процесс.
По причине положительных тестов на коронавирус на сборах «Зари» отсутствуют Андрейс Цыганикс и Максим Лунев.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.