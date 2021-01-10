Выздоровел от коронавируса. Абу Ханна присоединился к Заре на сборах

22-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна полностью выздоровел после перенесенного коронавируса, сдал отрицательный тест на COVID-19 и после этого присоединился к команде в Турции в субботу вечером.

Игрок в хорошем настроении и уже включился в тренировочный процесс.

По причине положительных тестов на коронавирус на сборах «Зари» отсутствуют Андрейс Цыганикс и Максим Лунев.