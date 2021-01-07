Три футболиста Зари сдали положительные тесты на коронавирус

Луганская команда отправилась на сбор в Турцию, зараженные игроки присоединятся к ней позже

  • 07.01.2021 16:28
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Три футболиста Зари сдали положительные тесты на коронавирус
© ФК Заря Луганск

Коротким был втягивающий сбор «Зари» в Запорожье. Три дня были даны футболистам на подготовку. Было проведено медицинское обследование, сдача ПЦР-тестов и несколько легких тренировок.

Уже в четверг, 7-го января, делегация луганской команды взяла курс на Турцию, где луганчане пробудут до 7-го февраля.

Базироваться команда будет в Белеке в отеле Susesi Luxury Resort.

На сборы отправились следующие футболисты: Владислав Кочергин, Артем Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Александр Гладкий, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Сергей Гринь, Егор Назарина, Денис Фаворов, Сергей Демченко, Данил Алефиренко, Максим Казаков, Владислав Емец, Артем Мильченко, Антон Жилкин, Никола Василь, Аллахъяр Сайядманеш, Жуниньо.

В связи с тем, что положительные тесты на коронавирус оказались у Джоеля Абу Ханны, Максима Лунева и Андрейса Цыганикса, эти футболисты присоединятся к команде после выздоровления.

14-го января к «Заре» так же присоединятся Ловро Цвек и Агрон Руфати, которые завершают курс восстановления после травм.

Тренерский штаб принял решение о том, что футболисты Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михайло Перович не едут на сборы вместе с командой.

Команду U-21 покинул футболист Руслан Скидан, который изъявил желание продолжить карьеру в одной из команд Первой лиги.

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Источник — ФК Заря

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