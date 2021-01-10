Вест Хэм нацелился на форварда Реала

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 27-летнего доминиканского форварда мадридского «Реала» Мариано Диаса.

Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес надеется, что игрока удастся взять в аренду. Диас должен стать заменой для французского нападающего Себастьяна Алле, которого «Вест Хэм» продал в «Аякс» за €22,5 миллиона.

В текущем сезоне Диас провел за «Реал» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист провел на поле 275 минут и хочет иметь больше игровой практики.

Контракт Мариано с «Реалом» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.