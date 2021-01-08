ФОТО. Аякс совершил самую дорогую покупку в истории

Нидерландский клуб заплатил за форварда «Вест Хэма» Себастьяна Алле €22,5 миллиона

  • 08.01.2021 12:51
  • 4677 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Аякс совершил самую дорогую покупку в истории
© ФК Аякс. Себастьян Алле (слева)

Амстердамский «Аякс» выкупил контракт 26-летнего французского форварда «Вест Хэма» Себастьяна Алле за €22,5 миллиона.

Это самое дорогое приобретение в истории «Аякса». Предыдущий рекорд принадлежал бразильскому вингеру Давиду Нересу, которого «Аякс» выкупил у «Сан-Паулу» зимой 2017-го года за €22 миллиона.

Самой дорогой продажей «Аякса» стал переход нидерландского полузащитника Френки де Йонга в «Барселону» в 2019-м году за €86 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.01.2021 14:40
    0
    такий собі форвард-древесина
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 08.01.2021 13:34
    +1
    молодці, самі на себе заробляють! Суркіс вчися!!!
    Ссылка
    KOT
      KOT, 08.01.2021 13:25
    +5
    вот это челики делают деньги конечно из молодняка
    Ссылка
    KOT
      KOT, 08.01.2021 13:25
    +5
    вот это челики делают деньги конечно из молодняка
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 08.01.2021 13:34
    +1
    молодці, самі на себе заробляють! Суркіс вчися!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.01.2021 14:40
    0
    такий собі форвард-древесина
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности