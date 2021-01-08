ФОТО. Аякс совершил самую дорогую покупку в истории

Амстердамский «Аякс» выкупил контракт 26-летнего французского форварда «Вест Хэма» Себастьяна Алле за €22,5 миллиона.

Это самое дорогое приобретение в истории «Аякса». Предыдущий рекорд принадлежал бразильскому вингеру Давиду Нересу, которого «Аякс» выкупил у «Сан-Паулу» зимой 2017-го года за €22 миллиона.

Самой дорогой продажей «Аякса» стал переход нидерландского полузащитника Френки де Йонга в «Барселону» в 2019-м году за €86 миллионов.