Стала известна следующая соперница Марты Костюк

Украинка сыграет в четвертьфинале турнира

  • 10.01.2021 11:42
  • 1075 просмотров
  • 4 комментария
Стала известна следующая соперница Марты Костюк
© Jimmie48 Photography. Сара Соррибес Тормо

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо (№66 WTA) стала следующей соперницей украинки Марты Костюк на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В третьем круге испанка одержала победу над россиянкой Анастасией Гасановой.

Абу-Даби. Третий круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) – Анастасия Гасанова (Россия) – (7:5, 6:3).

Между собой Соррибес Тормо и Костюк встречались 1 раз. Победу одержала испанка.

Напомним, что в третьем круге турнира Марта Костюк уверенно разобралась с Тамарой Зиданшек из Словении.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 10.01.2021 12:04
    +2
    Elis, 10.01.2021 11:55
    Може, це й на краще. Марта традиційно погано грає з росіянками. А в чвертьфіналі серйозного турніру легких суперниць не буває, треба пахати і вчитись грати з усіма. Тому Тормо так Тормо)
    Ще трохи досвіду набере і буде нормально з ними грати, думаю. Головне, щоб не включився у Марти комлекс меншовартості по відношенню до мордорок. І буде все норм.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 12:03
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ МАРТОЧКА ГЛАВНОЕ ВЕРЬ В СЕБЯ И УСПЕХ ПРИДЁТ УСПЕХА ТЕБЕ В ДОЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ 🎾🎾🎾🏆🏆🏆🎉🎉🎉💗💗💗
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 11:55
    +4
    Може, це й на краще. Марта традиційно погано грає з росіянками. А в чвертьфіналі серйозного турніру легких суперниць не буває, треба пахати і вчитись грати з усіма. Тому Тормо так Тормо)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 11:52
    +1
    Соперница сложная,но вполне проходимая
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    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 11:55
    +4
    Може, це й на краще. Марта традиційно погано грає з росіянками. А в чвертьфіналі серйозного турніру легких суперниць не буває, треба пахати і вчитись грати з усіма. Тому Тормо так Тормо)
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 10.01.2021 12:04
    +2
    Elis, 10.01.2021 11:55
    Може, це й на краще. Марта традиційно погано грає з росіянками. А в чвертьфіналі серйозного турніру легких суперниць не буває, треба пахати і вчитись грати з усіма. Тому Тормо так Тормо)
    Ще трохи досвіду набере і буде нормально з ними грати, думаю. Головне, щоб не включився у Марти комлекс меншовартості по відношенню до мордорок. І буде все норм.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 11:52
    +1
    Соперница сложная,но вполне проходимая
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 12:03
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ МАРТОЧКА ГЛАВНОЕ ВЕРЬ В СЕБЯ И УСПЕХ ПРИДЁТ УСПЕХА ТЕБЕ В ДОЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ 🎾🎾🎾🏆🏆🏆🎉🎉🎉💗💗💗
    Ссылка
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