Стала известна следующая соперница Марты Костюк

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо (№66 WTA) стала следующей соперницей украинки Марты Костюк на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В третьем круге испанка одержала победу над россиянкой Анастасией Гасановой.
Абу-Даби. Третий круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) – Анастасия Гасанова (Россия) – (7:5, 6:3).
Между собой Соррибес Тормо и Костюк встречались 1 раз. Победу одержала испанка.
Напомним, что в третьем круге турнира Марта Костюк уверенно разобралась с Тамарой Зиданшек из Словении.
Источник — Sport.ua
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