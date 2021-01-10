Остап МАРКЕВИЧ: «Игра понравилась. Мы на правильном пути»

Наставник «Мариуполя» подвел итоги товарищеского поединка с чешским «Слованом» (1:3)

  • 10.01.2021 11:07
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Остап МАРКЕВИЧ: «Игра понравилась. Мы на правильном пути»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

«Мариуполь» провел первый спарринг в этом году. Украинский клуб уступил чешскому «Словану» со счетом 1:3. Главный тренер азовцев Остап Маркевич так прокомментировал этот спарринг:

— Оцениваю эту игру позитивно. Мы ее провели на хорошем уровне. Конечно, было видно, что кондиций нам еще не хватает для того, чтобы соревноваться с такой командой, как «Слован». Это участник Лиги Европы, плюс эта команда находится уже на завершающем этапе подготовки — через неделю у них официальная игра. Поэтому в плане готовности были немного не в равных условиях. Но, повторюсь, игра мне понравилась. Думаю, мы на правильном пути.

Будем смотреть игру и разбирать ошибки. Сегодня у нас были совсем молодые ребята в линии обороны, которые еще не играли на таком уровне. Они пришли из молодежного футбола. Где-то из-за этого мы ошибались сзади, но в атакующих действиях, считаю, мы неплохо выглядели.

— Против «Слована» за «Мариуполь» дебютировали Драмбаев и Мельниченко. Как оцениваете их игру?
— Очень хорошо. Уверен, по прошествии времени они будут очень полезны нашей команде. Думаю, пригласив их, мы не ошиблись.

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Источник — ФК Мариуполь

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