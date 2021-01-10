Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборная Украины может и с Францией потягаться»

Специалист оценил перспективы украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022

  • 10.01.2021 11:30
  • 300 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборная Украины может и с Францией потягаться»
© УАФ. Артем Федецкий

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

«Группа у нас непростая. За последние годы сборная Украины приучила нас к победам над большими командами. По потенциалу сине-желтые имеет все шансы, чтобы поехать на чемпионат мира. Важно в этом турнире показать все лучшее, на мы способны, тогда можно и с Францией потягаться…», - сказал Федецкий.

Напомним, Украины попала в одну группу к Франции, Финляндии, Казахстану, а также Боснии и Герцеговины.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 10.01.2021 12:03
    0
    ахахах)) уже тягались...
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 10.01.2021 12:03
    0
    ахахах)) уже тягались...
    Ссылка
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