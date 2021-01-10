Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборная Украины может и с Францией потягаться»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022.
«Группа у нас непростая. За последние годы сборная Украины приучила нас к победам над большими командами. По потенциалу сине-желтые имеет все шансы, чтобы поехать на чемпионат мира. Важно в этом турнире показать все лучшее, на мы способны, тогда можно и с Францией потягаться…», - сказал Федецкий.
Напомним, Украины попала в одну группу к Франции, Финляндии, Казахстану, а также Боснии и Герцеговины.
Источник — zbirna.com
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