Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборная Украины может и с Францией потягаться»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

«Группа у нас непростая. За последние годы сборная Украины приучила нас к победам над большими командами. По потенциалу сине-желтые имеет все шансы, чтобы поехать на чемпионат мира. Важно в этом турнире показать все лучшее, на мы способны, тогда можно и с Францией потягаться…», - сказал Федецкий.

Напомним, Украины попала в одну группу к Франции, Финляндии, Казахстану, а также Боснии и Герцеговины.