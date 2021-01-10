Огромный разрыв. Роналду опережает Месси на 200 млн подписчиков в соцсетях

На аккаунты Криштиану подписано более 400 миллионов пользователей

  • 10.01.2021 10:48
  • 552 просмотра
  • 1 комментарий
Огромный разрыв. Роналду опережает Месси на 200 млн подписчиков в соцсетях
© Twitter. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду является самым популярным футболистом в соцсетях. В общей сложности на официальные страницы футболиста в Instagram, Twitter и Facebook подписано более 465 миллионов человек.

Отметим, что ближайшим преследователем является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который отстает на 200 миллионов. На его страницы подписано 265 миллионов пользователей.

Замыкает первую тройку Неймар с 254 млн подписчиков.

В первую пятерку вошли Хамес Родригес (96 млн) и Гарет Бэйл (88 млн).

Читайте также: Кто самый дорогой футболист мира? Месси на 97-м месте, Роналду только 131-й.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 10.01.2021 11:27
    0
    Ахаха. На 200 млн. тёлок
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 10.01.2021 11:27
    0
    Ахаха. На 200 млн. тёлок
    Ссылка
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