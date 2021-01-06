Кто самый дорогой футболист мира? Месси на 97-м месте, Роналду только 131-й

Возглавил список форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд

  • 06.01.2021 23:49
  • 4754 просмотра
  • 11 комментариев
Кто самый дорогой футболист мира? Месси на 97-м месте, Роналду только 131-й
© Twitter. Маркус Рэшфорд (справа)

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы, по версии CIES Football Observatory.

Возглавил список форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – его трансфер оценивается в 165,6 млн евро.

В топ-3 также вошли нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд (152 млн евро) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 млн евро).

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял лишь 97-е место (54 млн евро), а 35-летний лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду вообще не попал в первую сотню (131-е место, 47 млн евро).

Рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы

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Источник — CIES

(22 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 07.01.2021 00:22
    +2
    Полагаю это рейтинг продавцов,у покупатилей наверное другой рейтинг.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:17
    +4
    Barsa_che, 07.01.2021 00:15
    Интересно? Какой идиот составлял этот рейтинг???
    какой то идиот, по памяти ..пока в маршрутке ехал
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 00:15
    +5
    Интересно? Какой идиот составлял этот рейтинг???
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:13
    +4
    Гавно а не рейтинг, на трансфермаркете все другое, тот же Холанд лишь 10. Из Сити влепили СТерлинга и Диаса, а ведь лучший Де Брюйне, его вообще нет
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:08
    0
    Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:07
    Ахахха
    А где же Поль Погба?
    Блин забавный рейтинг
    Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
    * конечно, и остальные))
    Hazard Eden?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:07
    +3
    Yura Юрий, 07.01.2021 00:04
    а где лучший игрок мира 2020 Левандовски ? )))
    Ахахха
    А где же Поль Погба?
    Блин забавный рейтинг
    Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.01.2021 00:05
    +1
    Где Витя ? Где Витя я вас спрашиваю ? Без Коваленко этот рейтинг ничего не стоит
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:04
    +4
    Luisa Spagnoli, 06.01.2021 23:59
    блин, а где Неймар?
    Мбапе есть
    Бразильцы есть
    Аргентицы есть
    Старики и молодёжь
    А Чё Неймара нет?
    Аахахахаха, рейтинг блин
    Не, не не, должна статья называтся:
    Кто самый дорогой футболист после Неймара.
    Мистер #2
    а где лучший игрок мира 2020 Левандовски ? )))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:01
    +4
    странный рейтинг, как по мне Ансу Фати явно не на своем месте
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 06.01.2021 23:59
    +2
    блин, а где Неймар?
    Мбапе есть
    Бразильцы есть
    Аргентицы есть
    Старики и молодёжь
    А Чё Неймара нет?
    Аахахахаха, рейтинг блин
    Не, не не, должна статья называтся:
    Кто самый дорогой футболист после Неймара.
    Мистер #2
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 23:48
    -1
    а дэ супряжэ
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.01.2021 00:15
    +5
    Интересно? Какой идиот составлял этот рейтинг???
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:17
    +4
    Barsa_che, 07.01.2021 00:15
    Интересно? Какой идиот составлял этот рейтинг???
    какой то идиот, по памяти ..пока в маршрутке ехал
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:13
    +4
    Гавно а не рейтинг, на трансфермаркете все другое, тот же Холанд лишь 10. Из Сити влепили СТерлинга и Диаса, а ведь лучший Де Брюйне, его вообще нет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:04
    +4
    Luisa Spagnoli, 06.01.2021 23:59
    блин, а где Неймар?
    Мбапе есть
    Бразильцы есть
    Аргентицы есть
    Старики и молодёжь
    А Чё Неймара нет?
    Аахахахаха, рейтинг блин
    Не, не не, должна статья называтся:
    Кто самый дорогой футболист после Неймара.
    Мистер #2
    а где лучший игрок мира 2020 Левандовски ? )))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:01
    +4
    странный рейтинг, как по мне Ансу Фати явно не на своем месте
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:07
    +3
    Yura Юрий, 07.01.2021 00:04
    а где лучший игрок мира 2020 Левандовски ? )))
    Ахахха
    А где же Поль Погба?
    Блин забавный рейтинг
    Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 07.01.2021 00:22
    +2
    Полагаю это рейтинг продавцов,у покупатилей наверное другой рейтинг.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 06.01.2021 23:59
    +2
    блин, а где Неймар?
    Мбапе есть
    Бразильцы есть
    Аргентицы есть
    Старики и молодёжь
    А Чё Неймара нет?
    Аахахахаха, рейтинг блин
    Не, не не, должна статья называтся:
    Кто самый дорогой футболист после Неймара.
    Мистер #2
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.01.2021 00:05
    +1
    Где Витя ? Где Витя я вас спрашиваю ? Без Коваленко этот рейтинг ничего не стоит
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:08
    0
    Luisa Spagnoli, 07.01.2021 00:07
    Ахахха
    А где же Поль Погба?
    Блин забавный рейтинг
    Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
    * конечно, и остальные))
    Hazard Eden?
    Ссылка
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