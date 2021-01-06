Кто самый дорогой футболист мира? Месси на 97-м месте, Роналду только 131-й

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы, по версии CIES Football Observatory.
Возглавил список форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – его трансфер оценивается в 165,6 млн евро.
В топ-3 также вошли нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд (152 млн евро) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 млн евро).
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял лишь 97-е место (54 млн евро), а 35-летний лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду вообще не попал в первую сотню (131-е место, 47 млн евро).
Рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы
Источник — CIES
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А где же Поль Погба?
Блин забавный рейтинг
Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
Hazard Eden?
А где же Поль Погба?
Блин забавный рейтинг
Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
Мбапе есть
Бразильцы есть
Аргентицы есть
Старики и молодёжь
А Чё Неймара нет?
Аахахахаха, рейтинг блин
Не, не не, должна статья называтся:
Кто самый дорогой футболист после Неймара.
Мистер #2
Мбапе есть
Бразильцы есть
Аргентицы есть
Старики и молодёжь
А Чё Неймара нет?
Аахахахаха, рейтинг блин
Не, не не, должна статья называтся:
Кто самый дорогой футболист после Неймара.
Мистер #2
Мбапе есть
Бразильцы есть
Аргентицы есть
Старики и молодёжь
А Чё Неймара нет?
Аахахахаха, рейтинг блин
Не, не не, должна статья называтся:
Кто самый дорогой футболист после Неймара.
Мистер #2
А где же Поль Погба?
Блин забавный рейтинг
Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
Мбапе есть
Бразильцы есть
Аргентицы есть
Старики и молодёжь
А Чё Неймара нет?
Аахахахаха, рейтинг блин
Не, не не, должна статья называтся:
Кто самый дорогой футболист после Неймара.
Мистер #2
А где же Поль Погба?
Блин забавный рейтинг
Какой-то ж есть критерий его составления которые Неймар не прошёл
Hazard Eden?
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