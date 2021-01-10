Милан повторил рекорд Интера 70-летней давности

В поединке 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:0. Оба гола «россонери» забили в первом тайме: отличились Рафаэл Леау и Франк Кессье.

«Россонери» забили не менее двух голов в 16 матчах первого круга текущего сезона. Таким образом, «Милан» повторил рекорд «Интера» по голам за этот промежуток. Последний раз такое удавалось «нерадзурри» в сезонах-1949/50 и 1950/51.

«Милан» одержал 12-ю победу в 17 матчах и занимает первое место в таблице Серии А с 40 очками. У идущего вторым «Интера» 36 очков и игра в запасе.