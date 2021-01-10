Милан повторил рекорд Интера 70-летней давности

«Россонери» продолжают лидировать в чемпионате

  • 10.01.2021 08:59
  • 1494 просмотра
  • 2 комментария
Милан повторил рекорд Интера 70-летней давности
© twitter.com/acmilan

В поединке 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:0. Оба гола «россонери» забили в первом тайме: отличились Рафаэл Леау и Франк Кессье.

«Россонери» забили не менее двух голов в 16 матчах первого круга текущего сезона. Таким образом, «Милан» повторил рекорд «Интера» по голам за этот промежуток. Последний раз такое удавалось «нерадзурри» в сезонах-1949/50 и 1950/51.

«Милан» одержал 12-ю победу в 17 матчах и занимает первое место в таблице Серии А с 40 очками. У идущего вторым «Интера» 36 очков и игра в запасе.

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Источник — Opta

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 09:21
    +2
    Милчел Авек, 10.01.2021 09:09
    А как же недавнее поражение Ювентусу 1:3 ?
    А как же внимательно читать статью?
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 10.01.2021 09:09
    -2
    А как же недавнее поражение Ювентусу 1:3 ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 09:21
    +2
    Милчел Авек, 10.01.2021 09:09
    А как же недавнее поражение Ювентусу 1:3 ?
    А как же внимательно читать статью?
    Ссылка
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