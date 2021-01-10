Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нам еще много предстоит исправить»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о победе над «Брестом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Это первая победа Почеттино во главе парижан.
«Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков. Но нам еще многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать в соответствии с высокими стандартами.
Мбаппе провел хороший матч. У него были шансы, жаль, что он не забил. Но у него была действительно приличная игра», — сказал Почеттино.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.