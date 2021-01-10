В поединке 19-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле разгромил «Брест» со счетом 3:0.
Победу парижанам принесли результативные удары Мойзе Кина, Мауро Икарди и Пабло Сарабии.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (ПСЖ).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.