Милан – Торино – 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:0. Оба гола «россонери» забили в первом тайме: отличились Рафаэл Леау и Франк Кессье.
Миланский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Милан» – «Торино».
События матча
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Источник — YouTube
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