Бускетс сыграл 600 матчей за Барселону. Больше только у троих

В поединке против «Гранады» (4:0) хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс провел 600-й поединок за клуб. Больше матчей в составе каталонцев на счету трех игроков – Андреса Иньесты (674), Месси (751) и Хави (787).
6️⃣0️⃣0️⃣ Barça appearances for @5sergiob! 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/9kVHLpFFnL— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2021
32-летний Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Бускетс восьмикратный чемпион Испании шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, трехкратный победитель Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Барселона
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