Бускетс сыграл 600 матчей за Барселону. Больше только у троих

Полузащитник «сине-гранатовых» провел юбилейный матч

  • 09.01.2021 22:47
  • 712 просмотров
  • 1 комментарий
Бускетс сыграл 600 матчей за Барселону. Больше только у троих
© ФК Барселона. Серхио Бускетс

В поединке против «Гранады» (4:0) хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс провел 600-й поединок за клуб. Больше матчей в составе каталонцев на счету трех игроков – Андреса Иньесты (674), Месси (751) и Хави (787).

 

 

32-летний Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Бускетс восьмикратный чемпион Испании шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, трехкратный победитель Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Барселона

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Комментарии
    Cruijff
    online
      Cruijff, 09.01.2021 23:01
    0
    Легенда!
    Гвардіола в МС прагне створити нового Бускетса, в ролі Родріго
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 09.01.2021 23:01
    0
    Легенда!
    Гвардіола в МС прагне створити нового Бускетса, в ролі Родріго
    Ссылка
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